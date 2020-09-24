У ніч на четвер, 24 вересня, шестеро людей зі зброєю і в масках викрали главу Сумського військкомату
Про це пишуть Вести, посилаючись на свої джерела, передає Politeka.
Повідомляється, що полковник ЗСУ Юрій Полоус був викрадений з кімнати гуртожитку, де він жив.
Озброєні люди в масках перелізли через паркан і пробралися на територію Сумського національного аграрного університету.
Якою Ані Лорак була до пластики й розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "Де її родимки?"
П'яна Корольова вийшла в ефір після зради Тарзана й зірвалася на мат: "Не можу пережити..."
У Харкові з лікарень масово звільняються медики, лікарі панікують: "Зіткнулися з величезним навантаженням"
Трагедія в домі Пугачової і Галкіна, близнюки не вгамовуються: "Зараз страшна..."
Потім, пред'явивши сторожу-вахтеру посвідчення співробітників СБУ, вони дізналися, де проживає командир військової частини 7045 Юрій Полоус.
Після цього - зайшли в кімнату гуртожитку, в якій жив полковник. Через деякий час військового вивели зі зв'язаними руками, посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.
Вночі в Сумах введено план-перехоплення, на місце НП прибуло керівництво обласної поліції.
Нагадаємо, чоловіка викрали біля банкомату, оголошена спецоперація: "заштовхали в машину і..."
Як писала Politeka, чоловік викрав 4-річну дівчинку під Києвом: що відомо на даний момент.
Також Politeka повідомляла, СБУшник перейшов на бік ФСБ і влаштував полювання на українців: "мішок на голову і...".