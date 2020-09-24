У ніч на четвер, 24 вересня, шестеро людей зі зброєю і в масках викрали главу Сумського військкомату

Про це пишуть Вести, посилаючись на свої джерела, передає Politeka.

Повідомляється, що полковник ЗСУ Юрій Полоус був викрадений з кімнати гуртожитку, де він жив.

Озброєні люди в масках перелізли через паркан і пробралися на територію Сумського національного аграрного університету.

Потім, пред'явивши сторожу-вахтеру посвідчення співробітників СБУ, вони дізналися, де проживає командир військової частини 7045 Юрій Полоус.

Після цього - зайшли в кімнату гуртожитку, в якій жив полковник. Через деякий час військового вивели зі зв'язаними руками, посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.

Вночі в Сумах введено план-перехоплення, на місце НП прибуло керівництво обласної поліції.

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