Російсько-окупаційні війська продовжують нести масштабні втрати

Днями стало відомо про загибель ватажка "Призрака", росіянина Олексія Маркова в дорожньо-транспортній пригоді.

Представники російсько-окупаційних військ активно коментують подію в мережі, пише Replyua.

Після опублікованої новини про те, що загинув один з ватажків "ЛНР", найманців Росії охопив неймовірний страх, а також хвиля скорботи. Бойовики зізнаються, що Марков був настільки впливовим в колах найманців, що цю втрату буде просто неможливо заповнити: "це величезна втрата. Але пізно вити".

У мережі з'явилося листування між представниками НЗФ про загибель Маркова. У ній найманці РФ публічно зізнаються, що смерть командира підрозділу "Привид" є однією з найбільших за весь час війни на Донбасі. Свою увагу на таке листування звернув блогер Necro Mancer. "Велика втрата! Мабуть, найбільша і важка за весь час цієї війни".

Варто відзначити, що польовий командир Олексій Марков, який приїхав в Україну вбивати українців з Росії, розбився на трасі Луганськ-Краснодон. Бойовик в результаті ДТП вбив жінку.

Крім того, українці також відреагували на цю новину колючими коментарями:

"Чудова новина. Це був кращий комбриг у складі двох корпусів, замінити його нікому", "Ким же його замінять? Те що мерзота здохла - добре, погано те, що швидко...", "Черговий український шахтар з паспортом ерефії пішов на корм черв'якам".

Нагадаємо, бойовики по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за «незалежний» Донбас.

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