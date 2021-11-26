Відомий український артист Олег Винник разом зі своєю колегою по шоу "Маска" Ольгою Поляковою готує сюрприз для українців.
Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Як відомо, він став одним із зіркових детективів на шоу "Маска".
Так, цього разу артист поділився новою публікацією у себе в Сторізах в Instagram. На кадрі Олег Винник тримає на руках Ольгу Полякову на сцені шоу "Маска".
"Підготували для вас подарунок під ялинку", — підписав фото Олег Винник.
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Виявилося, що на новорічному випуску шоу "Маска" артист разом з Ольгою Поляковою заспівають дуетом нову пісню, яку готують вже кілька місяців.
"Виявляється, вже кілька місяців Олег і Оля працюють над своєю першою дуетною піснею. Прем'єру спільної композиції "Довгоноге щастя" Олег Винник і Оля Полякова представлять у грандіозному шоу Новорічна МАСКА",- розповіли на акаунті телешоу.
Нагадаємо, що Олег Винник готував 24 і 25 листопада концерти в Палаці "Україна" в Києві, проте в останній момент скасував ці виступи.Артист пояснив, що вийти на сцену йому не дозволяє стан здоров'я. Як відомо, в Олега Винника - ларингіт. Раніше повідомлялося,
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