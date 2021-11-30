На 42-му році життя не стало відомого модельєра Вірджила Абло. Він працював над розвитком двох брендів - заснованого ним в 2013 році Off-White і Louis Vuitton.

Для багатьох Вірджил Абло став натхненником, прикладом, як можна досягти успіху. Знаменитості не виняток. Звістка про смерть великого дизайнера стала громом серед ясного неба. Українська ведуча Ольга Фреймут, модельєр Андре Тан, співачка Санта Дімопулос, російські артисти Філіп Кіркоров, Крістіна Орбакайте і багато інших оплакують легенду моди у себе в соцмережах, передає Politeka.net.

Фреймут процитувала Вірджила Абло в "сторіз".

"Архітектори вирішують проблему структурно, і така логіка йде всім культурним аспектам. В першу чергу, я запитав себе, в чому полягає мій фірмовий стиль, моя ДНК? Вашим домашнім завданням буде згадати дитинство, що вас колись турбувало, що вам подобалося-словом, повернутися в ті часи, коли ви не знали так багато. Саме там і треба шукати своє ДНК", - з його виступу перед студентами Гарварду. "Царство Небесне", - додала ведуча.

Зворушливо попрощався з модельєром Кіркоров. Артист зазначив, що Абло ніби "сканував його і видавав ідеї та креатив, від яких перехоплювало дух".

"Пішла ціла епоха <...> Сьогодні мені боляче і гірко", - зізнався Філіп.



Зазначимо, Вірджил Абло помер після дворічної боротьби з раком - серцевою ангіосаркомою. Незважаючи на важке захворювання і постійне лікування, він до останнього не переставав творити.

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