Співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою останнього сезону "Орел і Решка", розповіла, чи буде продовжувати зніматися в проекті в майбутньому році.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є успішною вітчизняною співачкою, якою зайнятий продюсерський центр Потапа та Ірини Горової. Нещодавно артистка випустила міні-альбом, а після нього сингл "Без сну". Також артистку покликали зніматися в проекті"Орел і Решка". На нових сторіс "Музвара" в Instagram Мішель зізналася, чи буде зніматися в новому сезоні тревел-шоу.

"Так, можна сказати, що точно буду. Скоро відлітаю. Скоро ми знімаємо новий сезон. Так що я в передчутті", - зізналася Мішель Андраде.

"Ексклюзив. Мішель Андраде підтвердила участь у новому сезоні шоу "Орел і Решка", - написала Мішель.

Варто відзначити, що за час зйомок першого сезону Мішель встигла заразитися китайським вірусом. Також Андраде зламала руку, але продовжила роботу в проекті.

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