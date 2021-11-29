Відома співачка Настя Каменських, яка відома далеко за межами України під псевдонімом NK, запалила з відомим блогером і співаком-початківцем.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських активно веде всі свої соціальні мережі, включаючи молодіжну мережу Тік Ток. Щоб підняти свою популярність вона нерідко записує відео з відомими блогерами-мільйонниками. Цього разу співачка записала дует з відомим тіктокером, суддею шоу "Співають всі" Олегом Машуковським.

Настя була одягнена в надто пікантний наряд, який ледь прикривав найпотаємніше. Артистка засвітила стрункі ніжки, а також вразила глибиною декольте. Змінилася і зачіска Каменських - в її чорному волоссі виднілися білі пасма.

Настя запалювала з Машуковським під його новий трек, присвячений його персоні.

"Я офігенний... продовж фразу, яка зі мною асоціюється!",- підписав відео блогер.

Відзначимо, що Настя Каменських просто обожнює експериментувати зі стилем. Під час участі в шоу «Маска» вона як і Оля Полякова постійно дивувала глядачів яскравими образами.

Нагадаємо, що Каменських в пікантному вбранні порадувала чоловіка:"Головна підтримка".

А ще Politeka писала, що Каменських стала схожою на султаншу після чергової зміни образу:"зовсім інша Настюха".

Також Politeka повідомляла, що Каменських в леопардовому купальнику вразила формами на пляжі.