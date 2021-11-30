Українська артистка Настя Каменських привітала з днем народження свою подругу, екс-дружину позитиву Анну Андрійчук, і показала цікаве архівне фото.

Як передає Politeka.net, своїй подрузі Настя Каменських присвятила пост в Instagram.

«Анечка! Бублик! Кохана! З днем народження, найдобріший, класний, прикольний, веселий, чуйний і чуйна людина на світі❤️ я дуже пишаюся тобою і твоїми досягненнями, а скільки ще попереду... ☺ дерзай дитинко, у тебе все вийде ☺ а ми на підхваті і дуууже тебе любимо!",- написала вона.

Також Настя Каменських показала фото, на якому відображено, як подруги веселилися в басейні. "Обожнюю цей знімок, тобі 16, мені 18", - додала співачка.

"Любов моя! Спасибі! Люблю дуже " » - відповіла екс-дружина позитиву на привітання подруги.

До привітань приєдналися українські зірки, а також користувачі Мережі.

"Анютик, нехай твій новий рік буде приголомшливим❤️ ти-супер-крихта!» ,- написала відома фотограф Соня Плакидюк.

Нагадаємо, що Каменських в пікантному вбранні порадувала чоловіка:"Головна підтримка".

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