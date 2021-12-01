Відома ведуча шоу про подорожі "Орел і решка" і співачка Мішель Андраде похвалилася виглядом, показавши своє обличчя зблизька.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".

Так, на цей раз ведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Мішель Андраде зважилася показати себе без яскравого макіяжу поблизу з незвичайного ракурсу.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото: "Красуня", "Класні кільця", "Красотуля", "Яка ви красива, обожнюю ваше прекрасне личко", "Шедевр", "Як місяць в серпневу ніч", "Мила і чарівна Мішель Андраде з тоненьким співучим і шикарним голосом".

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