Відомий співак і 16-річний переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім розповів про свої невеликі преключениях через підготовку до майбутнього ЗНО, яке пройде навесні.

Як відомо, 16-річний Муаяд Абдельрахім раніше переїхав з Сирії до Одеси, а в жовтні цього року став переможцем популярного шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна". Зараз молодий виконавець встигає займатися просуванням своєї кар'єри і підготовкою до вступу.

Про це сам Муаяд розповівши на своїй сторінці в Instagram, повідомивши про непростий період:

"Хлопці літаю туди-сюди: з Одеси до Києва з Києва до Одеси. І так знову, а зараз йду на додаткові заняття з англійської. Я вже запізнився на п'ять хвилин, мене, сподіваюся, не вб'ють за це. Ну все, тут і дощ пішов.

Підготовка до ЗНО дуже страшна штука, але я сподіваюся, що все вийде. Зараз ще в Києві буваю частіше, ніж в Одесі».

Нагадаємо, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.

Раніше вкотре артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Муаяд Абдельрахім прикриває сонячні промені руками і позує на камеру. Під фото він вирішив розповісти про сюрприз, який підготував для своїх шанувальників.

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