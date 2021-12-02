Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, який подарунок напередодні сольного концерту зробила йому улюблена мама.

Як пише Politeka.net, музикант поділився радістю у своїх сторіз.

Нещодавно Дантес показав шанувальникам свою маму на ім'я Марія. Почуття гумору жінки тут же підкорило фанатів артиста, після чого він став показувати її частіше.

Цього разу співак вирішив показати, як мама його балує. На кадрах він показав себе вдома з новим аксесуаром. Як з'ясувалося, мама подарувала Дантесу довгі висячі сережки. Артист зізнався, що такого роду подарунок вона робить йому вперше.

"Не знаю, як вам це сказати, але у мене як у маленької принцеси сьогодні свято. Мені мама подарувала нарешті мої перші сережки! Дивіться! Ну кайф же! Дуже красиво. Ні, я серйозно, без жартів. Ось я розумію, дівчата, приємно відчувати себе принцесою!", - вимовляє на відео щасливий співак.

Він пообіцяв надіти сережки на свій сольний концерт, який відбудеться вже сьогодні, 1 грудня.

Нагадаємо, свекруха Наді Дорофєєвої несподівано звернулася до фанатів свого сина Дантеса.

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