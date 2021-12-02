Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розповіла про свою участь у новому сезоні пісенного шоу, зацікавила модним чином у чорній сукні з вирізом.

Надя останнім часом досить активно вела Instagram і розповідала про свої майбутні проекти. Цього разу зірка розповіла про те, що зробило її щасливою, вона взяла участь у благодійній акції.

"Сьогодні зробили неймовірно важливе❤️ і я така щаслива бути причетною! Вже четвертий рік поспіль у Всесвітній день благодійності фонд збирає близьких друзів на Tabletochki Giving Tuesday Dinner, де я заспівала в дуеті з @azdes69. Цього разу на вечері зібрали кошти для купівлі обладнання для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові.

Я вірю в силу добра! А тому так сильно хочеться, щоб такі "щедрі Вівторки" і просто добрі вчинки стали частиною життя кожного 🙏 🏻 » - написала Надя.

Причому шанувальники порівняли Дорофєєву з Джолі-вона не тільки зовні була на неї схожа, але і зайнялася допомогою дітям, як актриса: "яка мила; Оооооо, Надька!!! 💔 ; Дуже красива і заспівала😉 🤤 🤤; просто розрив! Зірка!; майбутня Джолі буде; Надя! У мене мурашки ☺ тепер обожнюю цю пісню ще більше❤️; Твоя щирість це просто капець, Джолі нагадало; це прекрасно☺"»

Раніше стало відомо, в новому сезоні Дорофєєва повернеться на проект"Голос". Разом з нею тренерами будуть Святослав Вакарчук, Оля Полякова і Потап. Надя прокоментувала цю новину.

Нагадавши, Дорофєєва розповіла про хвилюючу звістку, якого багато хто чекав.

Як повідомляла Politeka, лікарям довелося рятувати Надю Дорофєєву, подробиці нещастя.

Також Politeka писала, що Дорофєєва у вузькій сукні з високим розрізом на стегні показала сміливий образ.