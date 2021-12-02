Студія "Квартал 95" вирішила показати, що діється за лаштунками гумористичного концерту, де можна помітити зірок шоу-бізнесу Надю Дорофєєву, Катерину Кухар та інших.

Зірки "Квартал 95" проводять концерти, на які приходить маса українців, пише Politeka.net. Цього разу студія вирішила показати унікальні кадри того, що відбувається за лаштунками. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Крім акторів "Кварталу" Євгена Кошового, Олександра Пікалова, Юрія Ткача та інших, зняли і взяли коментарі у зіркових гостей - Наді Дорофєєвої та Катерини Кухар.

"Артисти, які виступають на "Кварталі" вони дуже стараються. У мене сьогодні новий костюм... нам хочеться більше випендрюватися, постаратися для глядачів", - поділилася Дорофєєва.

"Ми обожнюємо працювати з "Кварталом", ми обожнюємо працювати з публікою "Кварталу". Для нас це завжди свято, для нас це завжди гарний настрій", - розповіла Катерина Кухар.

"Наша улюблена атмосфера з-за лаштунків концерту "Вечірнього Кварталу" ✨ 🥰

Заряджайтеся нею, проникайтеся передчуттям свята і дивіться, що ми приготували для вас в новому прем'єрному випуску", - написали автори поста.

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