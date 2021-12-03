Кумедна ситуація сталася в сім'ї Володимира Остапчука, ведучого шоу "Маска" та "Співають всі". Шоумен вирішив прикольнутися над дружиною Христиною Горняк.

37-річний Остапчук опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав свою дружину в спальні, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Христина була в бежевій в'язаній сукні і, мабуть, складала речі в шафу, коли благовірний раптово у неї запитав: "Випила, так?".

"Та ну що, не так вже я і випила!", - відповіла йому, сміючись, дружина.

Остапчук запропонував їй вимовити складне слово "синхрофазотрон", і Христина з тріском провалила це випробування.

"Зай, ти знущаєшся!", - не витримала дівчина.

"П'яна жінка - радість у домі 😂", - підсумував Остапчук.

Користувачів розсмішила ситуація, про що вони поспішили розповісти в коментарях:

"Сенсація🔥"Підбухіваю" перейшло на дружину😂"

"Вічно можна дивитися на три речі. Як горить вогонь. Як тече вода. І як Кріс намагається вимовляти складні або іноземні слова😂. Це просто шедевр😂❤️"

"Цей синхрофазотрон навіть на тверезу голову не вимовити...😂 ....я його навіть написала насилу)))"

"Завтра всі новини країни, Остапчука жінка напилася 😆"

"Я від втоми не можу вимовити 😂 не те що від келиха😄😄"

Додамо, Володимир Остапчук одружився на Христині Горняк у 2020-му році. Цій події передувало його важке розлучення з першою дружиною Оленою Войченко, від якої у нього двоє дітей.

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