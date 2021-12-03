Світська левиця Кім Кардашьян, яка після новини про розлучення не стала закриватися в собі і навіть знайшла нового хлопця, всіляко демонструє модні перетворення в Instagram.

На сторінці в соціальній мережі Instagram Кім звикла публікувати найрізноманітніші фото і відео, які показують її виключно з вдалих сторін. Без макіяжу або обробки Кім кадри не показує, вона просто продовжує інтригувати образами.

Як можна побачити з останніх фото Кім Кардашьян в Instagram, вона недавно вирішила влаштувати експеримент з образами і вибрала досить незвичайний лук для вечірнього виходу в світ.

Чорне плаття з паєток з величезним вирізом на стегні підкреслило пишні форми моделі. А ось акцент на талії не залишився непоміченим.

"Така прекрасна; вона може нічого не приховувати😍; в будь-якому платті буде хороша; це підштаники? Ви там ще не замерзли; потрібно більше блискіток; Гей, ти ламаєш інтернет; Прекрасна, як завжди; Богиня😍; 😍 😍 красива; один з моїх улюблених😫 😫; loveeee Kim😍; вона знає собі ціну», - пишуть в мережі.

Зазначимо, нещодавно 44-річний Каньє Вест визнав, що робив помилки в їх з Кім Кардашьян шлюб. Однак він серйозно налаштований знову зійтися з дружиною. За словами репера, він робив неприйнятні речі, але він хоче спокутувати свої помилки.

"Коли Бог возз'єднає Кім'є, це вплине на мільйони сімей. Вони побачать, що можуть пройти через всі труднощі», - заявив Каньє Уест під час благодійного вечора.

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