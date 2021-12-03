Дружина відомого танцюриста, хореографа та судді проєкту "Танці з зірками" Влада Ями - Лілія, прикрившись однією ковдрою, вразила виглядом.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є відомим хореографом і суддею популярного шоу "Танці з зірками". У 2007-му році він познайомився з Лілією, і вже 14 років вони в шлюбі.

Так, цього разу дружина ями опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Лілія Яма, прикрившись однією ковдрою, позує на тлі синього моря.

"І нехай весь світ почекає…

А Який ваш варіант підпису до фото?", — запитала Лілія Яма.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Супер! Ліліана, ви - русалка", "Bounty - райська насолода", "Неймовірно гарне фото, релакс", "Яка краса неймовірна красуня", "По-перше це красиво! Це якщо що варіант підпису. Ну правда, як же це красиво!".

Також, чоловік Лілія Влад Яма не стримався і залишив коментар: "Хочу бути ковдрою...".

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