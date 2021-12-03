Український телеведучий, автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився яскравими кадрами зі своєї поїздки в Еквадор.

Як передає Politeka.net, 38-річний мандрівник засвітився верхи на ламі, надівши на себе еквадорське пончо.

"Що таке бути хлопчиськом родом з гірського Еквадору? Значить, замість велосипеда з 2-3х років ганяти верхи на ламі, ходити з вічно обгорілими на висоті 4000 метрів щоками - в Андах по-іншому ніяк. Значить, подорослішавши, освоїти майстерність чаграс і стати еквадорським ковбоєм, навчитися приборкувати биків, зробивши це своєю повсякденною роботою. Абсолютно інший світ. Навиворіт. Анди", - анонсував Комаров новий випуск.

У коментарях телеведучому залишили масу позитивних відгуків.

"Діма, ви супер, передачі дивимося по кілька разів!", "Дуже сподобалися нові випуски про Еквадор. Чекаю завтра", "В капелюсі і пончо дуже екстравагантно виглядаєш! Завжди так ходи", "як там красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Комаров показав, як проходить народне свято в Карпатах: "Атмосферно".

Також Politeka повідомляла, що Комаров вразив розповідями про подорож до Еквадору: "здичавілий...".

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