Для екс-фаворита "Холостячки" Злати Огневич Дмитра Шевченка став справжнім ударом її вирішальний вибір - співачка віддала серце іншому.

Багато фанатів шоу бачили разом пару Огневич і Шевченка, однак "Холостячка" розпорядилася своєю долею інакше. 35-річна артистка сказала "так" Андрію Задворному, і попрощалася з Дмитром Шевченком, передає Politeka.net.

"Прости, я не можу прийняти твою пропозицію", - сказала Злата йому в Тунісі, де проходили найостанніші побачення і церемонія троянд.

"Просто порожнеча всередині. Навіть хочеться поплакати... Всередині нічого немає поки. Хочеться побути одному і дивитися кудись на море", - заявив повалений Шевченко.

Ведучий "Холостячки 2" Григорія Решетник вирішив підтримати учасника, звернувшись до нього зі свого аккаунта в Instagram.

"Дімончик, ти крутий 🤘 Тримайся🥺", - написав Решетник, виставивши їх спільне фото з фіналу.

Українці бурхливо обговорюють підсумки шоу "Холостячка 2". Багато хто засмутився так само, як і екс-фаворит Огневич Дмитро Шевченко.

"Діма так засмутився, що дар мови пропав. Залишилися одні емоції. Я з ним теж засмутилася😢"

"Злата більш емоційно з трепетом сказала Дімі НІ, ніж Андрію ТАК"

"Це шоу) Злата зараз з Тарапатою 😉"

"Важко зрозуміти, яким місцем вона вибирала? Такий хлопець зустрівся"

"Блін шкода його😢прям капець! Хоча знав, куди йшов, шо його жаліти 😂 😂 😂мужик молодець !🔥"

Раніше Politeka писала, що Злата Огневич зробила вирішальний вибір, хто переміг у "Холостячці 2": "проміняти Діму, на це..."

Нагадаємо, що Решетник, не чекаючи фіналу "Холостячки", показав Злату Огневич в білому: "вже прямо як наречена"

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