Для екс-фаворита "Холостячки" Злати Огневич Дмитра Шевченка став справжнім ударом її вирішальний вибір - співачка віддала серце іншому.
Багато фанатів шоу бачили разом пару Огневич і Шевченка, однак "Холостячка" розпорядилася своєю долею інакше. 35-річна артистка сказала "так" Андрію Задворному, і попрощалася з Дмитром Шевченком, передає Politeka.net.
"Прости, я не можу прийняти твою пропозицію", - сказала Злата йому в Тунісі, де проходили найостанніші побачення і церемонія троянд.
"Просто порожнеча всередині. Навіть хочеться поплакати... Всередині нічого немає поки. Хочеться побути одному і дивитися кудись на море", - заявив повалений Шевченко.
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Ведучий "Холостячки 2" Григорія Решетник вирішив підтримати учасника, звернувшись до нього зі свого аккаунта в Instagram.
"Дімончик, ти крутий 🤘 Тримайся🥺", - написав Решетник, виставивши їх спільне фото з фіналу.
Українці бурхливо обговорюють підсумки шоу "Холостячка 2". Багато хто засмутився так само, як і екс-фаворит Огневич Дмитро Шевченко.
"Діма так засмутився, що дар мови пропав. Залишилися одні емоції. Я з ним теж засмутилася😢"
"Злата більш емоційно з трепетом сказала Дімі НІ, ніж Андрію ТАК"
"Це шоу) Злата зараз з Тарапатою 😉"
"Важко зрозуміти, яким місцем вона вибирала? Такий хлопець зустрівся"
"Блін шкода його😢прям капець! Хоча знав, куди йшов, шо його жаліти 😂 😂 😂мужик молодець !🔥"
Раніше Politeka писала, що Злата Огневич зробила вирішальний вибір, хто переміг у "Холостячці 2": "проміняти Діму, на це..."
Нагадаємо, що Решетник, не чекаючи фіналу "Холостячки", показав Злату Огневич в білому: "вже прямо як наречена"
A ще Politeka повідомляла, що Огневич розкритикували через поведінку у фіналі "Холостячки": "Мішина поводилася скромніше»