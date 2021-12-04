Відома співачка Аліна Гросу показала в мережі, як виглядала у свої 13 років і як змінилася за весь цей час на сцені.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з трьох років активно виступає на сцені і віднедавна будує ще й акторську кар'єру, поділилася в мережі архівними кадрами. У своїх Instagram-сторіс зірка опублікувала кадри з розряду "до і після", на яких показала, як змінилася за останні 13 років.

Так, на одному з колажів Аліну можна побачити в повний зріст, зліва - їй 13 років, праворуч – 26. Видно, що дівчина сильно схудла, придбала витончені жіночні форми і змінила колір волосся і стиль в цілому.

"Сто років тому з Аліною Гросу. Марафони зі схуднення проводити вже можна?", - жартівливо підписала сторіс співачка.

Вона також показала ще один колаж, на якому більш крупним планом можна розглянути її обличчя, знову ж таки в 13 і 26 років.

Відзначимо, що раніше в одному зі своїх інтерв'ю Гросу запевняла, що ніколи не вдавалася до послуг пластичних хірургів. Співачка заявила, що це можна побачити на її ранніх фотографіях.

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