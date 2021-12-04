У новому випуску шоу "Маска" зіркові детективи зняли костюм із загадковою і милою Норки, виявилося, що за костюмом ховалася Даша Астаф'єва.

Як повідомляє Politeka.net, на шоу "Маска" зіркові тренери викрили ще одного персонажа – Норку. Виявилося, що за чарівним костюмом весь цей час ховалася співачка Даша Астаф'єва. Судячи з реакції, співачка була не менш щаслива від того, що її розкрили, ніж самі детективи. Відео моменту з викриттям Даші опублікували на сторінці шоу в Instagram.

Як видно, після зняття маски до Астаф'євої на сцену відразу вибігли зіркові детективи, серед яких сам Андрій Данилко. У якийсь момент вони з Дашею навіть почали нескромно цілуватися, чому публіка прийшла в захват.

"А я говорив, ніхто не називає мене Андрюша", - каже Данилко. А Астаф'єва йому тут же кокетливо відповідає: "Тому що такою нахабною можу бути тільки я".

У підписі до відео написали: "Фантастично! Під маскою Норки ховалася співачка Даша Астаф'єва @da_astafieva. Вам вдалося розгадати зірку під маскою? Діліться враженнями в коментарях". Користувачі тут же почали коментувати викриття нової маски, ділячись своїми враженнями.

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