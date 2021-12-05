Відома співачка Оля Полякова пококетувала з шанувальниками в новому відео для соцмереж, продемонструвавши свою здатність "стріляти оченятами".
Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим роликом на своїй сторінці в Тікток.
Полякова відома своєю любов'ю до епатажних образів із зухвалим одягом, а також грубим жартам, які співачка не соромиться розповідати навіть на телебаченні.
У новому відео зірка в черговий раз показала свою артистичність і любов до гумору, знявши короткий ролик для молодіжної соцмережі. На кадрах співачка сидить перед камерою з кумедним бантиком на голові. Полякова підперла голову рукою і по черзі «вистрілила» в камеру, моргнувши спочатку одним, а потім іншим оком.
Потім співачка витріщила обидва ока і витягнулася «по стійці смирно» перед камерою під звук вибуху.
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"Ляскай віями і злітай", - підписала кадри Полякова.
Її шанувальники тут же відреагували на це відео.
"Оля я твоя фанатка", "чимось на Олю Полякову схожа, не думала стати її двійником?", "Зачіска топ", - пишуть люди під новим роликом співачки.
Нагадаємо, Дзідзьо здивував поведінкою з Поляковою на шоу "Маска", з'явилося відео.
Як повідомляла Politeka, Полякова і Олег Винник зробили сюрприз, з'явившись разом на сцені.
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