Українська співачка Ані Лорак, яка разом з донькою від колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу 10-річною Софією живе в Москві, показала прикрашений до Нового року будинок.

Як передає Politeka.net, співачка похвалилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото Ані Лорак позувала біля ялинки з донькою і собачкою Тошею.

"А у нас вдома вже святковий настрій на всю🎄 нашому Тоше сьогодні виповнився рік і місяць😍 тому вирішили прикрасити будинок раніше і до зустрічі 2022 - го вибрали дизайнерську ялинку і декор з колекції «сімейні цінності»", - розповіла співачка.

Ані Лорак викликала бурхливу реакцію мережі.

"Які ви красиві", "як атмосферно і затишно"," Такі красиві😍 Сонечка так виросла", "які ви красиві! Затишне таке фото", "такі чудові😍 як же ви з Сонечкою схожі", "яке ніжне і тепле фото😍❤ яка ж Сонечка доросленька вже😍 красуня❤ Кароліночка, які ж Ви гарненькі з донечкою", - пишуть в коментарях.

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