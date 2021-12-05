Модель Анна Неплях, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт", показала розкішний образ перед фінальною частиною "Міс Світу".

Як пише Politeka.net, Анна Неплях стала дуже відомою, перемігши на"Міс Україна Всесвіт 2021". Тепер зірка готується до свого тріумфу на "Міс Світу", який проходить цього року в Ізраїлі. Модель веде активно сторінку в Instagram і там ділиться всім цікавим, що зараз відбувається при підготовці до конкурсу.

На новому фото Анна показала образ у латексній міні сукні. Зірка стояла на підборах, вражаючи фігуркою і формами.

"Сьогодні починаються репетиції дефіле і фінального шоу для "Міс Світу".

А поки я зручно постою на підборах на фото", - написала Анна під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Чекаємо вже нову перемогу твою", "красиве", " Іноді ви можете загубитися в словах і вам нічого сказати, що має на увазі, що ви залишили мене безмовним. Ви неймовірні !!".

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