Радіоведучий та гуморист Андрій Рибак, який був учасником першого сезону реаліті "Холостячка", відреагував на вибір співачки Злати Огнєвіч на шоу.

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак, який у першому сезоні реаліті-шоу "Холостячка" боровся за прихильність акторки Ксенії Мішиної, але зрештою зрозумів, що кохає іншу дівчину, а перемогу отримав його друг Олександр Еллерт, показав свою реакцію на вибір героїні другого сезону шоу Злати Огнєвіч.

Як відомо, у фіналі шоу "Холостячка-2" відома співачка обрала Андрія Задворного. Вибір Огнєвіч був неочікуваним для шанувальників, адже більшість пророкувала перемогу Дмитру Шевченку.

У своєму Instagram Рибак показав момент, як Злата відмовляється прийняти пропозицію руки та серця Дмитра Шевченка, а потім показує свій шок.

"Короткий переказ вчорашнього перегляду фіналу "Холостячки 2"!🤷🏻‍♂️ А ви за кого вболівали?", - запитав Андрій Рибак у шанувальників.

У коментарях написали, що перемогу мав отримати таки Шевченко: " За Діму❤️", "Я не знаю як інші глядачі, але з першої серії я ніколи не подумала б, що Злата обере Андрія😮", " За Діму 😕", " За Діму вболівала 💔 Але після такого дурнуватого і незрозумілого фіналу в мене відчуття, що якась частина шоу пройшла мимо мене... І нас тримають за ідіотів", " За Діму ❤️ Він – Чоловік. У них була історія та почуття. Фінал просто 🤬🤬🤬 Це гірше за дно. І справа не у Задворному. Справа в тому, як Злата поводилася з Дімою і що в її очах і поцілунках з ним читався весь проєкт 😍 Особливо в пустелі. Це треш, а чи не фінал. Розчарування якого ще не було! СТБ "можливо" підставило Злату. А про саму Злату та її поведінку з Дімою я утримаюся, мабуть. 🤬🤬🤬🤬🤬🤬".

Рaніше Politeka писала, що друг Еллерта зустрівся з фіналістом "Холостячки" з Огневич після його поразки: "Він на мені відіграється!".

Нагадаємо, що "Холостячка" Огнєвіч відповіла українцям після перемоги Задворного: "Не буду переходити на образи".

A ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огнєвіч провальним фіналом спровокувала серйозні суперечки: "І досвідос".