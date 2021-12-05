Відома українська акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер висловилася про екссолістку гурту "НеАнгели" Славу Камінську після її інтерв’ю.

Як пише Politeka.net, 20-річна українська співачка, акторка, блогерка Анна Трінчер, яка знімалася у серіалі "Школа" та комедії "Скажене весілля", у своєму Instagram висловилася про співачку Славу Камінську, яка 15 років була солісткою гурту "НеАнгели", а нещодавно почала успішну сольну кар’єру, після її інтерв’ю Маші Виноградовій.

Так, Камінська кинула фразу, що вона "не прост**утка, а просто влюбчива".

Трінчер показала цей фрагмент інтерв’ю у себе в сторіс та сказала, що думає про Славу Камінську.

"Слава, Слава…Була про тебе кращої думки", - сказала співачка.

Нагадаємо, що між колишніми солістками гурту "НеАнгели" Вікторією Сміюхою та Славою Камінською, які розпочали співати сольно, розгорівся конфлікт. Як відомо, нещодавно колега Слави по групі звинуватила її в аб'юзі і булінгу. У свою чергу співачка спростовує звинувачення і зазначає, що просто не мовчить, а говорить в обличчя всі свої претензії.

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