Легендарна співачка, примадонна російської естради Алла Пугачова вразила моложавим і стильним виглядом поруч зі своїм відомим онуком Микитою Пресняковим.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок сімейства Пугачової-Галкіна в Instagram з'явилося фото, де Пугачова позувала поруч з Пресняковим. Виглядала зірка натхненною і щасливою.

"З онуком Микитою", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники зоряного сімейства залишили масу приємних слів.

"Онук схожий на принца!", "Микита схожий на англійця часів Шерлока Холмса, шикарний джентльмен", "Як Ви, Аллочка, приємно і жіночно виглядаєте в сукнях", "Да ладно! Красунчик!", "Ось що значить порода", "Микиту не впізнала, багатим буде! Класний хлопець!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що у Алли Пугачової троє онуків, яких подарувала їй Крістіна Орбакайте. Микита Пресняков, який народився в шлюбі Христини з відомим співаком Володимиром Пресняковим, пішов по стопах батьків і теж став артистом.

Нагадаємо, що у родині Пугачової заговорили про трагедію, яка потрясла країну: "душею з вами".

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