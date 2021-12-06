Артист зізнався, що його це не хвилює

Відомий актор Артур Логай розповів про відчуття після перемоги на шоу "Танці з зірками", і поділився, хто вирішив його не вітати з такою важливою подією.

Артур Логай завоював перемогу на шоу "Танці з зірками" в парі з хореографом Анною Кареліною, передає Politeka.net. Зараз танцювальна пара радіє такій важливій події, і ділиться враженнями в інтерв'ю.

Зокрема, артист в інтерв'ю Каті Осадчій розповів, що святкував перемогу в кафе до ранку. Телеведуча нагадала, що на фінал програми прийшли всі колишні учасники сезону, але не всі раділи такій важливій події для актора.

Артур Логай згадав, що його не привітав танцюрист Олексій Суровцев.

"Його справа, спасибі, що не підійшов. Це взагалі не хвилює, краще щиро не підійти, ніж нещиро підійти і привітати, тому спасибі за щирість, Льошо", - сказав актор.

Зазначимо, перемога Артура Логая на шоу деяким глядачам здалася несправедливою, і навіть колишній учасник проекту Олексій Суровцев приєднався до табору обурених.

"Моя особиста думка, що не могла перемогти людина з клишоногими ногами і кривуватими руками, але... це якщо ця людина не танцює з Анною Кареліною", - написав він в Instagram.

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