Дружина ведучого "Маски" і "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про стосунки, поділившись досвідом в сторіс Instagram.

Як пише Politeka.net, дочка Христина і Володимир Остапчук одружувалися трохи більше року тому. Нещодавно пара святкувала річницю весілля, а тепер зайняті будівництвом власного особняка в елітному селищі під Києвом. Христина, як і Остапчук, веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Христина вирішила поговорити з фанатами.

"У вас є питаннячка, а у мене ответики", - запросила до розмови дружина Володимира.

"Після розлучення вже довгий час одна, самотність з'їдає, сумую за колишнім. Він дуже успішний (альфа), не покидає думку, що більше такого не зустріне", - розповіла фанатка.

"Зазвичай відносини закінчуються тоді, коли енергія пішла. якщо ж так у вас вийшло, можливо, залишилася просто звичка. Ну а якщо ні, то ніколи не пізно зателефонувати і поговорити, а раптом у вас зав'яжеться бурхливий роман?",- відповіла Христина.

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