Вітчизняний артист Дмитро Монатік, який зараз відправився в тур по США, здався разом з дітьми та родиною, опублікувавши фото в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним вітчизняним артистом. Зірка зараз в турі по США, де виступає з концертами. Не забуває Дмитро і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На фото Дмитро був разом з дружиною і дітьми. Монатік зробив селфі, позуючи в ліфті.

"Ми їдемо їдемо їдемо в новий тиждень!!! Ми будемо створювати, творити, мріяти і майбутнє робити…

щасливим, яскравим, цікавими,

і на цьому точка.)

Всім прекрасного денечка!",- написано було під фото.

Артур Пирожков вразив фото і поставив смайлик в коментарях.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна сім'я", "Класні", "Малі ти", "які ви Класні", " пощастило дітям з такими класними батьками. Особливо з татом", " одна дитина копія ТАТО, друга дитина копія мама. Прекрасна сім'я".

Нагадаємо, Монатік підірвав публіку несподіваним рішенням під час концерту, здійснивши мрії

Також Politeka повідомляла, що Полякова, Потап, Вєрка Сердючка та інші зірки хвалилися головними уборами

А ще Politeka повідомляла, що дружину Монатіка, яка відлетіла з України, засипали компліментами



