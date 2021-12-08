Молода українська співачка Анна Трінчер, яка зараз готується до весілля з блогером Олександром Волошиним, вирішила попрощатися з улюбленим елементом свого образу.
Як пише Politeka.net, 20-річна артистка показала в сторіз, на які зміни в зовнішності зважилася. Спочатку співачка подражнила шанувальників, змусивши їх гадати, що змінить в собі.
"Сьогодні настане кінець цілої епохи мого життя ... приїхала ... так сумно, що це закінчується. Здогадуєтеся?...Так сумно! Це завжди асоціювалося зі мною, мені завжди було з цим комфортно...але вже ні!", - розповівши Трінчер по дорозі на загадкову процедуру.
Однак, пізніше співачка заявила, що ніхто так і не вгадав, на що вона зважилася. Як з'ясувалося, Трінчер позбулася свого ефектного манікюру з гігантськими нарощеними нігтями, червоним лаком і блискітками.
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Замість нього співачка вибрала спокійний французький манікюр з короткою довжиною.
"Все, прощай, епоха Трінчер з довгими нігтями! Тепер я буду ходити з короткими. Це моє остаточне рішення на найближчі півроку", - оголосила Трінчер, похвалившись новими нігтями.
Нагадаємо, Анна Трінчер зачепила Камінську з "НеАнгелів", у якої конфлікт зі Сміюхою.
Як повідомляла Politeka, Анна Трінчер після заручин опинилася в обіймах літнього співака.
Також Politeka писала, що 20-річна Анна Трінчер знову збільшила губи і показала, якою стала.