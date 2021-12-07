Відомий український співак і детектив на шоу "Маска" Андрій Данилко, якого знають на сцені як Вєрку Сердючку, зустрівся на зйомках з Лаймою Вайкуле і вразив колег.

Не так давно на своїй сторінці в Instagram 48-річний відомий український співак і композитор Андрій Данилко поділився фотографією з 67-річною латиською виконавицею і актрисою Лаймою Вайкуле.

В цей же раз сама виконавиця, яка є близькою подругою російської Примадонни Алли Пугачової, поділилася зворушливим відео з самої зустрічі. Знімаючи маски і перемовляючись один з одним, артисти підкорили мережу.

Не встояла і примадонна, попросивши передати привіт Андрій, а також Софія Ротару, яка була рада бачити зустріч. Шанувальник підтримали:

"Улюблені друзі; Андрійкові привіт від нас; клас!!! Наш українець Андрій і Лайма, всіма українцями, кохана!; Яка ви красива! Улюблена наша!😍 ; Як же не вистачає на російській сцені Андрія️; Андрій диво і неймовірно талановитий артист і композитор, хоч і на снування, а як приємно було його побачити️️; Андрія любимо, шкода мало його! Лайму обожнюємо!; Улюблена Вєрка Сердючка😂 Андрій Данилко браво!».

Також Андрій Данилко вперше за довгий час повернувся до свого епатажного образу Вєрки Сердючки. Так, артист випустив нову новорічну пісню, записану з європейськими продюсерами.

Як з'ясувалося з позначки в Instagram артиста, пісня була записана в Стокгольмі (Швеція), як і попередній хіт Сердючки Make It Raine Champagne. В жовтні Андрій Данилко вже інтригував цікавими кадрами зі студії звукозапису.

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