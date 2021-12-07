Ексцентрична співачка Оля Полякова змусила українців хвилюватися своїми різкими словами про шоу "Маска", в якому вона грає роль зіркового детектива.

Як пише Politeka.net, анонс нового випуску шоу змусив глядачів губитися в здогадах про те, що трапиться на проекті. Відео з'явилося на сторінці шоу в Instagram.

На окремих кадрах можна побачити, як персонаж «Скандал» погрожує достроково зняти з себе маску, і навіть починає це робити.

У свою чергу, Полякова була сильно обурена тим, що відбувається на сцені. У якийсь момент співачка в серцях навіть пригрозилася покинути проект.

"Це не шоу, це якийсь зоопарк! Не, ви шо? Шо це таке? Навіщо ви тут сидите? Я йду з шоу! Все!",- вигукнула Полякова, після чого встала зі свого місця і кудись пішла.

Українці бурхливо відреагували на ці кадри.

"Оля йди без тебе краще буде, тебе дуже багато останнім часом", "Аж мурашки по шкір", "Оля не йди", "та куди там вона піде", "Оля не піде, вона просто шоу влаштує", "якась Полякова зла в цьому ефірі буде в наступну суботу", "Такого скандалу не хочеться, якщо тільки він запланований, тоді інша справа»,-пишуть люди.

Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько протроллила Полякову після конфлікту.

Як повідомляла Politeka, Полякова розповіла Єфросиніній, за що виставила свекруха з дому.

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Олі Полякової загриміла в лікарню.