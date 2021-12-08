55-річна актриса Ольга Сумська показала маму, яка цієї осені відсвяткувала 88-е день народження, в хусточці на честь свята.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є українською актрисою, яка стала народною і заслуженою артисткою України. Як відомо, Ольга пішла по стопах мами Анни Сумської, актриси і заслуженої артистки УРСР. На новому фото в Instagram Ольга показала маму і себе.

На фото Анна і Ольга були в українських хусточках. Мама і дочка посміхалися, позуючи для фото.

"Мама і дочка. З днем української хустки", - написала Ольга.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Українські красуні-неймовірні"," красуні", " Ольга В'ячеславівна, ви з мамою дуже схожі ! Зі святом", "Люблю вас, дівчатка, всім серцем"," вітаю, ви такі гарні, мама і дочка, бажаю вам здоров'я", " дуже добре! Я теж дуже люблю ці українські хустки", "красуні, дуже символічно".

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