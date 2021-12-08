Вже місяць, як відомо ім'я нового героя шоу" Холостяк", ним виявився колишній житель Львова 32-річний Алекс Топольський, у якого почала зростати популярність в соцмережах.
32-річний бізнесмен Алекс Топольський зараз живе в Майамі, де займається нерухомістю, передавати Politeka.net. При цьому в особистому житті у колишнього українця не ладиться, тому він вирішив стати героєм шоу "Холостяк".
Популярність Алекса Топольського в Instagram почала зростати. Зараз на нього підписані 429 осіб.
На новому фото "холостяк" блиснув біцепсами, лежачи на шезлонгу під пальмами.
"На Чілі", - написав герой шоу, поставивши геолокацію:"Мексика".
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Пост зібрав десятки лайків і трохи коментарів.
"Удачі холостяк😮)", - написала користувачка мережі.
Відзначимо, Алекс Топольський шукає дівчину, яка б розділяла його цінності, він хоче, щоб і у них виникла любов і взаєморозуміння.
10 років бізнесмен живе в США, але за цей час не став цинічним, і в ньому залишилася романтика і делікатність.
Прем'єра нового сезону відбудеться навесні 2022 року.
Примітно, що більшості користувачкам мережі новий "холостяк" дуже сподобався.
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