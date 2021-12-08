Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває на островах в Атлантичному океані, показала, як "лає" подругу за знімок.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною вітчизняною телеведучою. Зараз зірка відпочиває на островах Республіки Кабо Верде, яка розташована в Атлантичному океані в 620 км від західного узбережжя Африки. У нових сторіс Instagram Нікітюк показала, як" лає " подругу за фотошоп.
На відео Леся показала телефон подруги, яка редагувала фотографію зірки.
"Ну красиво...",- сказала подруга.
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"Блін, попросила прищ прибрати. Ти знущаєшся, ну який п'ятий розмір", - сказала Леся.
"Я думала, ти про груди...",- відповіла подруга.
Як можна зрозуміти, Леся просила прибрати прищик, а подруга збільшила бюст в редакторі.
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