Відомий український актор Костянтин Войтенко чесно розповів про те, що переживав під час участі в "Танцях з зірками", а також розкрив, який свій танець вважає найсильнішим.

Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У "Танцях з зірками" Войтенко дійшов до фіналу зі своєю партнеркою Роксоляной Маланчук, однак посів третє місце. Проте актор зізнався, що участь у проекті допомогла йому усвідомити важливе.

У своєму пості Войтенко поділився номером, який вважає своїм найсильнішим на «Танцях».

"Це найсильніший і найтехнічніший мій танець на проекті "Танці з зірками"! Хочу залишити його в профілі, щоб нагадувати собі, що немає нічого неможливо! Я хотів рухатися далі, проходити з ефіру в ефір, я багато працював, отримував підтримку від вас і у мене це виходило. Я щасливий, що цей період був у моєму житті! І поспішаю повідомити про інше", - написав актор.

Шанувальники підтримали Войтенко.

"Мені шалено подобається цей номер. Браво! Ви Розумнички", "слів немає, тільки емоції. Здорово", "Костя! Ти чудовий!", "Дійсно класно і заворожуюче. Можна дивитися кілька разів поспіль", - пишуть люди.

Новина, якою Войтенко вирішив поділитися, стосувалася його нового проекту. Як з'ясувалося, у актора почалися зйомки в комедійному детективі "Чарівник великого міста".

Нагадаємо, Войтенко після поразки на "Танцях з зірками" показав цікаве відео, зроблене на паркеті.

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