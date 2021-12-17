Як передає Politeka.net, новий сезон шоу "Холостяк" з'явиться вже наступної весни на телеекранах каналу "СТБ". Головним героєм 12-го сезону "Холостяка" став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Він переїхав зі Львова до Америки, щоб побудувати кар'єру, і зараз займається нерухомістю в Майямі.

Так, цього разу новий "Холостяк" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Алекс Топольський позує на камеру в білому светрі з чашкою в руках.

"Доводив, що чашку з кавою можна тримати не тільки за ручку😅 судячи з виразу обличчя зі мною були не згодні", - висловився Алекс Топольський.

Шанувальники залишили новому "Холостяку" безліч коментарів під фото: "Чекаємо "Холостяк" 12", "Я тут до його популярності", "Яка різниця як тримати чашку?! Головне щоб в цій чашці була кава!", "Америку відкрили", "вогонь"

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