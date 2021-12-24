Як пише Politeka.net, Олександра Пономарьов є популярним вітчизняним співаком. Артист вже не вперше збирає зірок для святкової колаборації. Цього разу були запрошені Оля Полякова, Леся Нікітюк, Дзідзьо, Микита Алексєєв та Артем Пивоваров. На ютуб-каналі Пономарьова на Дня з'явився тизер різдвяної композиції.

Там зірки співали з оркестром, вражаючи своїми вокальними даними. Відео подивилися майже 100 тисяч фанатів і написали коментарі:

"Красиві і співають красиво , а от говорити , що хтось співає не так, негарно ...Дуже всі талановиті", " чекаємо . І не сумніваємося, що це буде феєрія. З наступаючими Новорічними святами!", "Полякова і Нікітюк будуть дисонувати... Але ми не будемо звертати на них уваги на тлі дійсно гідних, талановитих і шанованих виконавців! З нетерпінням чекаємо прем'єри!!!", "Святково і урочисто! Як і повинно бути на Різдво. Олександр, ви вже самі стали символом і візитною карткою українського святкування Різдва Христового. Нехай Господь благословляє!".

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