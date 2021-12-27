Дженніфер Лопес після відновлення відносин з Беном Аффлеком почала з'являтися з ним на заходах і відразу ж звернула увагу на те, наскільки добре вони виглядають разом.

Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, заявила про серйозні стосунки з Беном Аффлеком, вже не раз з'являлася з ним на публіці і отримувала безліч компліментів своєму зовнішньому вигляду. Одним з кращих виходів у світ для пари стала поява на червоній доріжці під час кінофестивалю.

На показі фільмів, де проходила і презентація стрічки з Аффлеком, пара блищала в елегантних нарядах, а плаття Лопес з вирізом на бюсті з декорованою стрічкою з камінням отримало багато позитивних відгуків.

Причому відносини пари продовжують обговорювати досі.

"Дякую за найщасливішу ніч у моєму житті🥺 🤍; міс Всесвіт - J Lo😍; Я молюся, щоб Метт Деймон підтримав свого Бадді Бена в цьому раунді з Дженніфер; Бенніфер - найкраще, що було в 2021 році; з Різдвом; Бен і Дженніфер абсолютно приголомшлива пара!; "Прекрасні фотографії Бена і Джен в надії, що у них чудове Різдво»; 👏 🔥 будьте щасливі) люблю вас❤️😍; Я люблю цю пару ...».

Нагадавши, Лопес багато років крутила роман з відомим спортсменом і навіть оголосила про заручини. Однак, та не закінчилася весіллям-пара розлучилася і навіть не стала називати причини.

Причому через пару тижнів після цього стало відомо, що Лопез не сиділа без діла. Артистка відновила свої стосунки з Беном Аффлеком, з яким двадцять років тому була заручена і навіть скасувала весілля за пару днів до неї.

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