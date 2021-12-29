Співачка Світлана Лобода в Білій стильній шубі похвалилася прикрашеною ялинкою, розповіла про передноворічну суєту і отримала масу компліментів.

Світлана Лобода за довгу кар'єру стала справжньою зіркою, повідомляє Politeka.net. Співачку часто запрошують на різні зйомки, а також вона дає багато концертів.

Перед новим роком дні стають особливо метушливими, але Світлана Лобода знайшла час і зробила пост в Instagram.

На фото співачка позувала в стильній білій шубі, і окулярах. Артистка присіла біля прикрашеної ялинки. Примітно, що Світлана Лобода не так давно змінила зачіску.

"Передноворічні дні особливо метушливі))

Я закриваю останні хвости ))) щоб вступити в Новий Рік красиво !!😊😀

Ще закупила подарунків гору 😁 😎

тепер я спокійна )))

а що зробив ти ?🤶", - написала співачка.

Публікація швидко зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Деякі написали, що зірка невпізнанна.

"Шикарна😍 😍 😍", " я не купила жодного подарунка ✌ 🏼 все завтра))"," шикарна💕", " ви виглядаєте, як Найкращий подарунок❤️🎄"," ну як можна бути такою красивою ? 🙈😅😭😍😍😍❤️❤️❤️", "Я вас не впізнала багатою будете😂 ❤🌹", - прокоментували шанувальники.

Нагадаємо, Лобода насолодилася "покатушками" на яхті, блиснувши фігурою в короткому топі

Як повідомляла Politeka, Лобода після концерту стерла помаду і спантеличила незвично "роздутими" губами

Також Politeka писала, Лобода привітала свою помічницю дивним фото в мережі