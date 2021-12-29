Світлана Лобода за довгу кар'єру стала справжньою зіркою, повідомляє Politeka.net. Співачку часто запрошують на різні зйомки, а також вона дає багато концертів.
Перед новим роком дні стають особливо метушливими, але Світлана Лобода знайшла час і зробила пост в Instagram.
На фото співачка позувала в стильній білій шубі, і окулярах. Артистка присіла біля прикрашеної ялинки. Примітно, що Світлана Лобода не так давно змінила зачіску.
"Передноворічні дні особливо метушливі))
Я закриваю останні хвости ))) щоб вступити в Новий Рік красиво !!😊😀
Ще закупила подарунків гору 😁 😎
тепер я спокійна )))
а що зробив ти ?🤶", - написала співачка.
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Публікація швидко зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Деякі написали, що зірка невпізнанна.
"Шикарна😍 😍 😍", " я не купила жодного подарунка ✌ 🏼 все завтра))"," шикарна💕", " ви виглядаєте, як Найкращий подарунок❤️🎄"," ну як можна бути такою красивою ? 🙈😅😭😍😍😍❤️❤️❤️", "Я вас не впізнала багатою будете😂 ❤🌹", - прокоментували шанувальники.
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