Відомий український телеведучий Володимир Остапчук потрапив у неприємну ситуацію та попередив шанувальників, що від його імені в мережі діють шахраї.

Як пише Politeka.net, популярний український теле- та радіоведучий Володимир Остапчук, який вів відомі шоу "Маска" та "Співають всі", у своєму Instagram повідомив шанувальникам, що від його імені в мережі діють шахраї.

За словами Остапчука, вони просять гроші на giveaway, який ніби то проводить телеведучий. Володимир попередив, що це неправда.

"У мене інший контакт та інша фотка. Народ, ніяких гівів я не роблю. Це шахраї. Attention", - написав телеведучий.

Також Володимир Остапчук попередив, щоб ніхто не скидав ніяких грошей.

"Так, друзі, це шахрайство. Я нікому не дзвоню, не пишу і грошей не вимагаю. Не беру участь ні в яких гівах і ніякі гіви не організовую. Будь ласка, не відправляйте ніяких грошей мені", - застеріг шанувальників телеведучий.

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