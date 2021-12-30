Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав купу подарунків, які були зроблені в рамках гри "Таємний Санта".

Ектор Хіменес-Браво завоював популярність в Україні, завдяки суддівству на шоу "Майстер Шеф", повідомляє Politeka.net. Ресторатор вже більше 10 років працює на одному з телеканалів.

Цього разу колектив "Майстер Шеф" вирішив взяти участь у грі "Таємний Санта". Суть в тому, щоб одержувач не знав, хто йому зробив подарунок.

"Зовсім забув, у нас сьогодні Таємний Санта", - написав ресторатор.

А далі показав цілу гору подарунків.

"Як красиво у нашої команди "Майстер Шеф". Секретний Санта, дивіться, як багато презентів. Трохи пізніше всі скажуть хороші слова", - розповів Ектор Хіменес-Браво.

Зазначимо, нещодавно ресторатор розповів про ритуали українців, яких він не розуміє. Зокрема, Ектор Хіменес-Браво не розуміє, чому не можна передавати нічого через поріг, навіщо платити за годинник, який подарували, чому жовті квіти до розставання, і так далі.

У коментарях користувачі Мережі поділилися думкою, що в рідній країні шоумена є подібні "забобони", які вже незрозумілі нам.

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