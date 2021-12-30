Аїда Ніколайчук після перемоги на шоу "Х-Фактор" зникла зі сцени, повідомляє Politeka.net. Виявляється, артистка намагалася налагодити особисте життя, і перенесла особисту трагедію - втратила дитину, але через деякий час вона все ж вирішила знову виступати на сцені.
У 2017 році вона повернулася тріумфально, перемігши у вокальному конкурсі Mozart-show в Японії.
Зараз Аїда Ніколайчук продовжує будувати кар'єру, а в своєму Instagram підвела підсумки року, що минає.
"Ех, хороший був рік, стільки всього сталося. Я змінилася як зовні, так і внутрішньо, познайомилася з безліччю талановитих людей. Подорожувала і реалізовувала заплановане.
Хочеться, щоб наступного року було ще більше прекрасних моментів, щоб пандемія нарешті повністю покинула нас", - написала співачка.
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В кінці публікації красуня побажала всім радості і натхнення в 2022 році, і подякувала за підтримку:
"Спасибі всім, хто підписався, і тим, хто донині залишається зі мною! Дуже ціную вашу підтримку і в новому році буду намагатися радувати вас новими, класними піснями!🥰".
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