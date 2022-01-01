Як передає Politeka.net, Надія Мейхер-Грановська є відомою артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра", де виконувала соло з початку 2000-них. Однак вона перервала свою кар'єру як учасниця групи, і почала сольну. Зараз артистка виступає не у звичному жанрі поп-музики, а береться за оперу. Також, Мейхер відкрила свій бутік одягу.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Надя Мейхер позує на камеру в шикарній сукні бордового кольору, яка ідеально підкреслює її бездоганні форми. Під фото співачка вирішила звернутися до українців і дати їм настанову.

"Оберігайте себе!!!

Свою внутрішню дитину…

Наповніть її любов'ю, подумки обіймайте — в радості та в горі... Поговоріть в періоди труднощів і в миті радості та щастя...як з найкращим другом. Вірніше і надійніше немає.

Балуйте себе! Поєднуйте свій зовнішній і внутрішній світи, вони єдині, в сяйві ваших очей, в різноманітності ваших образів!", — розповіла Надя Мейхер.

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