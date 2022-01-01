Як повідомляє Politeka.net, популярна російська співачка Крістіна Орбакайте, яка є дочкою Алли Пугачової, часто радує фанатів яскравими кадрами в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кумедним знімком біля ялинки з символом року в руках.

На фотографії Крістіна стоїть в просторій кімнаті з теплим світлом і мерехтінням ялинки. Перед камерою красуня з'явилася в стильній темній сукні з яскравими сріблястими малюнками. Волосся співачки зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж і мила посмішка. В руках вона тримає м'яку іграшку тигра, як символ Нового року.

У підписі до публікації Орбакайте написала: "Ну, як ваш новий рік почався? Салатики, телевізор, Релакс. З зимовими канікулами вас". Шанувальники тут же почали вітати зірку у відповідь: "З Новим роком! Ваш дует у програмі Дві зірки до сліз! Відразу в пам'яті Ваш дует з Аллою Борисівною. Пролетіло 40 років!", "Шикарна", "З Новим роком дорога, улюблена наша Крістіна! Бажаю тобі і твоїй прекрасній родині всього самого найкращого! Нехай всі твої мрії збуваються!", "Крістіна, Ви з Клавою так добре заспівали, така чудова дочка у Вас", "Просто люблю Крістіну і Аллу Борисівну", "Красива Крістіна", "Шикарна Крістіна!".

Нагадаємо, Орбакайте пропхала 9-річну внучку Пугачової на шоу: "Як колись Крістіна з Аллою...".

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