Як повідомляє Politeka.net, відома модель і блогерка Анна Неплях, яка стала найкрасивішою дівчиною країни і отримала титул "Міс Україна Всесвіт" часто ділиться з фанатами подробицями свого життя в Instagram. Так, в цей раз красуня вирішила відповісти на питання шанувальників в сторіс, більшість з яких стосувалися особистого життя дівчини.

Так, серед іншого Анна поділилася, що зараз її серце вільне і бойфренда у неї немає.

Також у моделі почали питати про розставання з колишнім коханим: "Як легко відпустила відносини? Були якісь труднощі?". На це Неплях опублікувала в сторіс чорно-біле відео, на якому плаче, і відповіла, що їй було дуже непросто розлучатися з коханою людиною.

"Мені було нелегко. Але я зробила вибір на користь себе, і з бажання більше не страждати, а бути щасливо", - підписала сторіс Анна.

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