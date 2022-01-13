Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в 52 роки вже не раз справляла враження на фанатів шкірою без зморшок і підтягнутими формами.

Як передає Politeka.net, в Instagram Дженніфер Лопес найчастіше показує счатслівие моменти з святкувань, кращі моменти з концертів і різні випадки на її тренуваннях з танцювальною командою. Багато разів виконавиці писали, що фанатам складно повірити в те, як натурально виглядає вона в свої роки.

Сама Лопес підкреслює, що у неї немає шкідливих звичок (зірка навіть не п'є чай, щоб не зіпсувати відтінок гожі), а також зовсім не п'є на вечірках. Але це не означає, що вона ідеальна і відмовляється від солодкого або смакоти.

На одному з фото минулого року можна помітити, що виконавиця не соромиться показати живіт, форми в них-топі і любить ходити по вулицях із золотими прикрасами. Вона не приховує, що завжди була не до статочно худий, але і на дієти сідати не бажає.

Також Лопес, яка нещодавно відновила стосунки з голлівудським актором Беном Аффлеком, засвітилася з іншим відомим чоловіком на ім'я Бенні. Разом парочка запалила в машині, давши шанувальникам послухати уривок з пісні, яку вони незабаром випустять.

"Сумую за вами двом!", "Бенні і Дженні. Хай благословить вас Бог обох"," ми любимо Бенні, ремікс і вас«, " не можу дочекатися виходу цього реміксу!", "Королева»," Все, що ти робиш – супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес продемонструвала, чому їй заздрять навіть молоді.

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