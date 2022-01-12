Як передає Politeka.net, новий сезон шоу "Холостяк" з'явиться вже наступної весни на телеекранах каналу "СТБ". Головним героєм 12-го сезону "Холостяка" став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Він переїхав зі Львова до Америки, щоб побудувати кар'єру, і зараз займається нерухомістю в Майямі.

Так, на цей раз "Холостяк" опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Алекс Топольський показав себе в сірому светрі й бежевому піджаку. Під фото "Холостяк" вирішив розповісти, як справляється з неприємностями.

"3 речі про які я собі нагадую, коли все йде не так:



1. Завжди є те, за що можна і потрібно бути вдячним! І незалежно від того, наскільки добре чи погано ви себе почуваєте, ви повинні прокидатися кожен день і дякувати за життя, тому що хтось, десь відчайдушно за неї бореться!



2. Біль є частиною зростання. Іноді життя закриває двері, тому що пора рухатися і це - добре, тому що ми часто не починаємо рух, якщо обставини не змушують нас. Коли настають важкі часи, нагадуйте собі, що ніякий біль не перебуває без мети. Рухайтеся від того, що заподіює вам біль, але ніколи не забувайте урок, який вона викладає вам. Те, що ви боретеся, не означає, що Ви зазнаєте невдачі. Кожен великий успіх вимагає, щоб була присутня достояна боротьба. Гарне займає час. Залишайтеся терплячими й впевненими. Все налагодиться. Швидше за все не через мить, але все буде..



3. Кожна маленька битва - це крок вперед. У житті терпіння не дорівнює очікуванню. Воно є здатністю зберігати гарний настрій працюючи на ваші мрії. Тому, якщо ви зібралися пробувати, йдіть до кінця. Інакше просто в старті немає ніякого сенсу. Це може означати втрати стабільності, комфорту і навіть вашого розуму на деякий час. Це тест на вашу витримку і на те, на скільки ви дійсно хочете досягти мети. І якщо ви хочете цього, ви зробите це, незважаючи на невдачі та біль! І кожен ваш крок, ви будете почувати себе краще і краще. Ви зрозумієте, що боротьба - не перешкода на шляху. Це - шлях!", — поділитися Алекс Топольський.

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