12 січня відзначається Міжнародний день дочки, на честь чого в Мережі вирішили привітати зірок, у яких в родині підростають дівчатка, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах можна побачити телеведучу Лідію Таран з 14-річною Василиною, батько якої Андрій Доманський, зірку Юрія Ткача з Єлизаветою, яка торік пішла в перший клас, співачку Олю Полякову з 17-річною Машею і 10-річною Алісою, прима-балерину з семирічною Анастасією, Марічку Падалко з 11-річною Катею, і багатьох інших.
"Сьогодні відзначають Всесвітній день доньки❤️
Вітаємо всіх і бажаємо щастя і міцного здоров'я вашим дочкам!",- написали автори поста.
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Майже за годину публікація зібрала понад 3000 лайків і трохи коментарів.
"Зі святом❤️❤️", "на тата схожа сильно", " красиві❤️", "😍😍", "красуні", "❤️❤️", "❤️❤️😍😍😍", - написали користувачі Мережі.
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