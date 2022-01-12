Як передає Politeka.net, не так давно стало відомо, що колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький підприємець Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй новій дівчині. Кохану бізнесмена звуть Лілія. Вона живе в Києві, працює візажистом і виховує маленьку дочку від попередніх стосунків.
Зараз Мурат і Лілія вирушили на відпочинок, і активно діляться кадрами на своїх сторінках в Instagram.
Публікувати кадри вони почали ще з аеропорту.
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Для відпочинку колишній чоловік Ані Лорак зі своєю новою коханою вибрали Занзібар.
Лілія показала номер, в якому вони оселилися, і не змогла стримати емоцій.
"Боже, який вид гарний. Я не можу! Класно! Как тобі, коханий?», - звернулася вона до Мурату.
Довго засиджуватися в номері вони не стали, і вирушили на пляж.
"Переодяглися на пляж. Втомлені, але щасливі", - зазначила Лілія.
Також дівчина показала кадри з ресторану на пляжі.
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