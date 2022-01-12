Колишній чоловік популярної співачки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу полетів зі своєю новою нареченою на відпочинок.

Як передає Politeka.net, не так давно стало відомо, що колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький підприємець Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй новій дівчині. Кохану бізнесмена звуть Лілія. Вона живе в Києві, працює візажистом і виховує маленьку дочку від попередніх стосунків.

Зараз Мурат і Лілія вирушили на відпочинок, і активно діляться кадрами на своїх сторінках в Instagram.

Публікувати кадри вони почали ще з аеропорту.

Для відпочинку колишній чоловік Ані Лорак зі своєю новою коханою вибрали Занзібар.

Лілія показала номер, в якому вони оселилися, і не змогла стримати емоцій.

"Боже, який вид гарний. Я не можу! Класно! Как тобі, коханий?», - звернулася вона до Мурату.

Довго засиджуватися в номері вони не стали, і вирушили на пляж.

"Переодяглися на пляж. Втомлені, але щасливі", - зазначила Лілія.

Також дівчина показала кадри з ресторану на пляжі.

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