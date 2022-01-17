Як передає Politeka.net, телеведучий популярних шоу" Маска " та "Співають всі" Володимир Остапчук після гучного розриву з Оленою Войченко, з якою у нього двоє дітей, одружився з юристом Христині Горняк.

Дружина Володимира Остапчука активно веде свою сторінку в соцмережі і періодично радує фоловерів подробицями свого життя з шоуменом.

Христину Горняк запитали, як вона ставиться до такої моделі відносин, де жінка не працює, а за всі фінансові питання відповідає чоловік.

Дружина ведучого "Маски" відповіла, що вона до таких жінок не відноситься, проте нічого не має проти такого варіанту.

"Якщо це влаштовує обох партнерів? То чому б і ні? Я взагалі мрію бути вже утриманкою у Вови. Ну або майже. Зай? Але швидше за все, я з тих, хто завжди буде заробляти гроші», - додала Христина Горняк.

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