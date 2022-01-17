Як передає Politeka.net, телеведучий популярних шоу" Маска " та "Співають всі" Володимир Остапчук після гучного розриву з Оленою Войченко, з якою у нього двоє дітей, одружився з юристом Христині Горняк.
Дружина Володимира Остапчука активно веде свою сторінку в соцмережі і періодично радує фоловерів подробицями свого життя з шоуменом.
Христину Горняк запитали, як вона ставиться до такої моделі відносин, де жінка не працює, а за всі фінансові питання відповідає чоловік.
Дружина ведучого "Маски" відповіла, що вона до таких жінок не відноситься, проте нічого не має проти такого варіанту.
Екс-чоловік Лорак жорстко і з матом визвірився через зауваження його нареченій: фото, яке стало причиною
Нові штрафи в Україні, зміни вступили в силу 16 січня: кому доведеться викласти до 11,9 тисяч
Пішов з життя співак і автор найвідомішого хіта про кохання: "Спочивай з миром, Маестро"
Раптово пішов з життя учасник "Холостячки", чоловікові було всього 34 роки: подробиці трагедії
З Віктором Павликом після сімейного конфлікту з Репяховою стався "напад": "Я дуже сильно..."
"Якщо це влаштовує обох партнерів? То чому б і ні? Я взагалі мрію бути вже утриманкою у Вови. Ну або майже. Зай? Але швидше за все, я з тих, хто завжди буде заробляти гроші», - додала Христина Горняк.
Нагадавши, дружина ведучого "Маски" Остапчука на елітному курорті похвалилася вмінням чоловіка:" підловив..."
Як повідомляла Politeka, Христина Горняк чесно розповіла, хто за що платить в їх в Остапчуком сім'ї: "він бере на себе...»
Також Politeka писала, що ведучий "Маски" Остапчук насмішив українців новим відео з Куршевеля: "Голлівуд, зв'яжіться зі мною"